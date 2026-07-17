Micro-Festival : le Perce Plafond, Médiathèque Maurice Adevah-Pœuf, Thiers

Informations pratiques

Micro-Festival : le Perce Plafond Samedi 3 octobre, 10h30, 14h30, 16h30 Médiathèque Maurice Adevah-Pœuf Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement national Biblis en folie, participez au tout premier Micro-Festival de Thiers avec le Perce Plafond du collectif artistique les Vibrants Défricheurs. Le Perce Plafond est un ciné-concert horizontal et improvisé où les spectateurs, allongés, contemplent un plafond transformé en terrain de jeu artistique.

Médiathèque Maurice Adevah-Pœuf place Antonin Chastel, Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473804424 https://ville-thiers.fr/mediatheque-maurice-adevah-poeuf/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61554153264912&locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://france.agendize.com/web/widget/?c=2017198167234934¶ms=uvmmDmmyv5k&cs=false&lang=fr »}] La médiathèque Maurice Adevah-Pœuf de Thiers est un espace culturel incontournable situé en cœur de ville.

Tout au long de l’année, les bibliothécaires proposent une programmation riche et variée pour tous : histoires pour enfants, ateliers, jeux, projections… En complément, la salle d’exposition permet de valoriser le travail des artistes et associations thiernois. Bus

Parkings gratuits à proximité

Biblis en folie 2026

©PercePlafond