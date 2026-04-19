Carré d’as Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 21:00 – 22:10

Gratuit : non 10 € à 15 € 15 € plein tarif10 € tarif élève du théâtre11 € tarif réduit (moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, Carte blanche) Billetterie : https://lafabriqueaimpros.com/ Tout public

Le Carré d’as est un format de spectacle original, dans lequel le public a un temps d’avance sur les comédiens… pour son plus grand plaisir ! On veut tous avoir les cartes en main, mais le seul qui détient le CARRÉ D’AS, c’est le public ! 4 comédiens, chacun découvre sa carte (et son exercice imposé), mais ignore tout des cartes des 3 autres. Le public, lui, voit toutes les cartes et se réjouit d’avance… Créé il y a 10 ans auprès de de la Ligue d’Impro de Paris (LIP), ce spectacle se joue chaque mois à Nantes. Venez prendre plaisir à voir les improvisateurs tenter de combler leur retard, patiner sur les peaux de banane négligemment glissées par le maître de cérémonie, se surprendre… et vous surprendre ! Par la Cie Les Claques Durée : environ 1h10

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

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