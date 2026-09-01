Informations pratiques

Montpellier

CARRÉ D’AS

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une belle histoire pour toute la famille.

Un scénariste tente de vendre à un producteur un film familial sur un ouvrier Renault. Mais son feel good movie dérape peu à peu vers les licenciements, action directe et l’assassinat de Georges Besse.

Une belle histoire pour toute la famille.

Un scénariste tente de vendre à un producteur un film familial sur un ouvrier Renault. Mais son feel good movie dérape peu à peu vers les licenciements, action directe et l’assassinat de Georges Besse.

Carré d’As est une comédie grinçante sur la lutte des classes et la manière dont on raconte la violence politique.

Durée 55min-À partir de 11 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

A heartwarming story for the whole family.

A screenwriter tries to sell a producer a family film about a Renault worker. But his feel-good movie gradually veers toward layoffs, direct action, and the assassination of Georges Besse.

L’événement CARRÉ D’AS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-18 par 34 OT MONTPELLIER