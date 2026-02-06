Carrefour des Talents [Humour au Rive Droite] La ConFUIRence 72, av Gambetta Saintes

Carrefour des Talents [Humour au Rive Droite] La ConFUIRence

72, av Gambetta 17100 Saintes Charente-Maritime

Tarif : 26 – 26 – EUR

Date : 2026-03-13

Début : 2026-03-13 20:45:00

fin : 2026-03-13 20:45:00

Date(s) :

2026-03-13

[spectacle Les Michels annulé et remplacé] La ConFUIRence est un spectacle d’humour intelligent, entre conférence et seul-en-scène, portant un regard drôle et percutant sur le monde du travail performance, burn-out, management et perte de sens.

72, av Gambetta 17100 Saintes Charente-Maritime
+33 6 08 61 13 95
alain.abril17@orange.fr

[show Les Michels cancelled and replaced] La ConFUIRence is an intelligent humor show, part lecture and part one-man show, taking a funny, hard-hitting look at the world of work: performance, burn-out, management and loss of meaning.

