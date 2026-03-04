Carta blanca : musique de chambre et guitare, Institut Cervantès, Bordeaux

Carta blanca : musique de chambre et guitare Lundi 9 mars, 18h00 Institut Cervantès Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T18:00:00+01:00 – 2026-03-09T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-09T18:00:00+01:00 – 2026-03-09T19:00:00+01:00

Les classes de guitare et de musique de chambre du conservatoire se réunissent à l’Institut Cervantès pour un concert inédit.

Des pièces du guitariste et compositeur vénézuélien Antonio Lauro (1917-1986) seront notamment interprétées, avec l’instrument même du maestro, prêté exceptionnellement par Nicolas Toniolo !

Au programme : deux valses (Andreina et Natalia) et des extraits de la Suite vénézuélienne…

[en partenariat avec l’Institut Cervantès]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Institut Cervantès 57 cours de l’Intendance, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-soiree-de-la-creation-mars2026 »}]

Un concert aux accents vénézuéliens… conservatoire gratuit

© Richard Nourry