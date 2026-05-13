Carte blanche 4-4, Musée Charles Milcendeau, Soullans

Carte blanche 4-4 Samedi 23 mai, 17h00 Musée Charles Milcendeau Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Durant leur parcours EAC – La Classe l’oeuvre! , deux classes de 4ème ont pu découvrir le travail de Charles Milcendeau (1872-1919), le musée qui lui est consacré, avec en fil rouge le travail de conception d’une exposition temporaire.

Le soir de la Nuit Européenne des Musées, les élèves proposeront des médiations libres pour rendre compte de leur parcours: productions graphiques, slam, théatre, installation sont au programme!

Un parcours numérique restera accessible sur la suite de l’année comme trace de leur passage (à découvrir sur place dès le 23 mai)

Musée Charles Milcendeau 58 Chem. du Bois Durand, 85300 Soullans, France Soullans 85300 Vendée Pays de la Loire 0251350384 https://www.musee-milcendeau.fr/Le-musee 98 oeuvres originales de Charles Milcendeau.

La classe, l’œuvre !

CDC OMDM