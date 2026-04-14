Carte blanche à Diaspoétique, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
Carte blanche à Diaspoétique, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux mercredi 27 mai 2026.
Carte blanche à Diaspoétique Mercredi 27 mai, 18h00 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
tarif réservation 5€, tarif sur place 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Par : Au coeur de l’empire (la clé des ondes) et MACLA
Soirée poésie et open mic où plusieurs slameurs issus de la diaspora caribéenne se succèderont sur scène pour déclamer des textes engagés.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alliance.okouangou@live.fr »}]
Soirée poésie et open mic où plusieurs slameurs issus de la diaspora caribéenne se succèderont sur scène pour déclamer des textes engagés. slam poésie
Libre de droits
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