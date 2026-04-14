Carte blanche à inCité, 15 rue des Faures, Bordeaux

Carte blanche à inCité Mercredi 29 avril, 14h00 15 rue des Faures Gironde

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T15:00:00+02:00

La réhabilitation de l’immeuble 15 rue des Faures est un des projets de la concession d’aménagement pour laquelle inCité est missionnée par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux. Située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, cette opération illustre la complexité d’intervention sur un bâti et des murs mitoyens très dégradés. Après de lourds travaux de sécurisation, l’immeuble entièrement réhabilité accueillera 3 logements sociaux ainsi qu’un local d’activités en BRSA (Bail Réel Solidaire d’Activités).

Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial et inCité Bordeaux Métropole Territoires

Mercredi 29 avril à 14h (durée : 1h)

Rdv 15 rue des Faures

Gratuit

Réservation obligatoire, nombre de places limité

15 rue des Faures 15 rue des Faures, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/carte-blanche-a-incite »}]

Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial et inCité Bordeaux Métropole Territoires chantier visite

J. Guiroy – Mairie de Bordeaux