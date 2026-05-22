Carte blanche à Le Rat Luciano et invités Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Carte blanche à Le Rat Luciano et invités

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 20h30. Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Préparez-vous à une soirée exceptionnelle sur la majestueuse scène flottante installée devant l’Hôtel de Ville !

Pour la 7ᵉ année, Marseille s’anime au rythme du soleil, de la fête et de la culture partagée.



L’Été Marseillais revient en 2026 avec une programmation éclectique, gratuite et ouverte à toutes et à tous.



La Ville de Marseille est heureuse de vous donner rendez-vous pour une soirée exceptionnelle sur la Scène sur l’eau, au cœur du Vieux-Port !





LE RAT LUCIANO ET INVITÉS



Figure majeure du rap marseillais et pilier du mythique collectif Fonky Family, Le Rat Luciano s’est imposé comme l’une des plumes les plus respectées du hip-hop français. Héritier d’un groupe qui a profondément marqué l’histoire du rap en France, il traverse les générations avec un verbe incisif, une authenticité intacte et des textes ancrés dans le réel, affirmant un statut d’icône durable du paysage musical français.



Après le retour événement de la Fonky Family sur scène en 2024, ravivant la ferveur autour de leur héritage, Le Rat Luciano reprend le micro en solo en 2026, prêt à écrire un nouveau chapitre; .

Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Get ready for an exceptional evening on the majestic floating stage set up in front of the Hôtel de Ville!

L’événement Carte blanche à Le Rat Luciano et invités Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Ville de Marseille