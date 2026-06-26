Carte Blanche à Olivier Rault Festival Voce Humana Église Saint-Jean du Baly Lannion
Carte Blanche à Olivier Rault Festival Voce Humana Église Saint-Jean du Baly Lannion mercredi 22 juillet 2026.
Lannion
Carte Blanche à Olivier Rault Festival Voce Humana
Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:45:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Ode à la nuit.
La nuit n’est pas seulement l’absence de lumière, elle est le territoire tous les possibles, des secrets et de la beauté fragile où les voix se libèrent, où l’intime affleure. Ce programme tisse un fil entre différentes atmosphères, comme autant d’éclats de nuit une nuit douce ou inquiète, habitée de souvenirs, de désirs et d’errances. Chaque pièce est pensée comme une halte, une respiration dans l’obscurité, où le silence lui-même devient musique.
Quatuor vocal mixte avec piano
Steve Zheng, Olivier Rault ténors Matthieu LeLevreur baryton Julien Guilloton basse
Musiques de J. Brahms, C. Debussy, C. Saint-Saëns, R. de Lassus. .
Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Carte Blanche à Olivier Rault Festival Voce Humana Lannion a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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