Festival Tango par la Côte 2026 à Lannion Lannion
Festival Tango par la Côte 2026 à Lannion Lannion jeudi 23 juillet 2026.
Lannion
Festival Tango par la Côte 2026 à Lannion
Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-23
Cette nouvelle édition réunira des artistes et intervenants de renommée internationale autour d’une programmation riche et variée.
? Jeudi 23 juillet de 11:00 à 13:00 Le Banc de Sardines Quai d’Aiguillon Apéro
Tango en plein air.
? Samedi 25 juillet dès 14:30 Chapelle Espace Sainte-Anne Dédicaces, danse et orchestre.
? Mardi 28 juillet de 11:00 à 13:00 Espace Sainte Anne Projection du Film documentaire de D.Blake ‘EncanTango’ et débat.
Retrouvez tout le programme sur www.sha.asso.fr .
Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Festival Tango par la Côte 2026 à Lannion Lannion a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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