Lannion

Festival Tango par la Côte 2026 à Lannion

Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-23

Cette nouvelle édition réunira des artistes et intervenants de renommée internationale autour d’une programmation riche et variée.

? Jeudi 23 juillet de 11:00 à 13:00 Le Banc de Sardines Quai d’Aiguillon Apéro

Tango en plein air.

? Samedi 25 juillet dès 14:30 Chapelle Espace Sainte-Anne Dédicaces, danse et orchestre.

? Mardi 28 juillet de 11:00 à 13:00 Espace Sainte Anne Projection du Film documentaire de D.Blake ‘EncanTango’ et débat.

Retrouvez tout le programme sur www.sha.asso.fr .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival Tango par la Côte 2026 à Lannion Lannion a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose