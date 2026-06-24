Violaine Le Chenadec Festival Voce Humana Église Saint-Jean du Baly Lannion
Violaine Le Chenadec Festival Voce Humana Église Saint-Jean du Baly Lannion mercredi 22 juillet 2026.
Lannion
Violaine Le Chenadec Festival Voce Humana
Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Marie-Françoise était une mère aimante, une chanteuse passionnée, une professeure de chant inspirante, une amoureuse de la peinture et une excellente cuisinière. À travers ce récital, nous rendons hommage à cette femme merveilleuse qui a marqué la vie de tant de personnes. L’amour, la famille, la transmission, les joies du quotidien, ces “banalités” qui donnent leur saveur à la vie, mais aussi le souvenir et l’absence. Notre duo avec Delphine est né d’une rencontre que Marie-Françoise a rendue possible. C’est avec émotion que nous partageons aujourd’hui ce répertoire de la mélodie française qu’elle aimait tant. Un moment de musique et de poésie pour célébrer une vie, une présence et un héritage qui continuent de résonner en nous tous.
Violaine Le Chenadec, soprano • Paco Garcia, ténor • Adrien Mabire et Benoit Teinturier, cornet à bouquin • Patrick Wibart, serpent • Aurélie Serre et Arnaud Bretecher, sacqueboute • Clémence Schweyer, clavecin Petit chœur de Son ar mein dirigé par Catherine Walmetz .
Église Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Violaine Le Chenadec Festival Voce Humana Lannion a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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