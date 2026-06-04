Carte blanche aux chimeres quand viendra la vague Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Carte blanche aux chimeres quand viendra la vague

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10 21:20:00

Date(s) :

2026-12-10

Théatre Entre anticipation et vision réaliste d’une possible fin du monde, Quand viendra la vague orchestre une lente montée des eaux sur une petite île. En maîtres du jeu, Mateo et Letizia procèdent à la sélection des individus depuis leur rocher. Qui mérite d’être sauvé ?

Cette comédie humaine, aux accents de Jugement dernier, décrit avec humour l’insularité amoureuse et enquête sur les effets du réchauffement climatique dans les relations humaines. Avec Camila Moraes et Matisse Bonzon. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Carte blanche aux chimeres quand viendra la vague

L’événement Carte blanche aux chimeres quand viendra la vague Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne