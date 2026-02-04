Cartels Ani’mots, Musée Saint-Loup, Troyes
Cartels Ani’mots, Musée Saint-Loup, Troyes samedi 23 mai 2026.
Cartels Ani’mots Samedi 23 mai, 20h00 Musée Saint-Loup Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Un parcours de cartels dans le muséum à la découverte des spécimens par le biais de jeux de mots, de poésie, de blagues ou d’expressions.
Musée Saint-Loup 1 Rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325422009 https://www.musees-troyes.com/beaux-arts-archeologie Les confiscations révolutionnaires constituent l’origine et le noyau des collections du musée des Beaux-Arts.
L’idée d’ouvrir le musée revient à la Société Académique de l’Aube. Elle s’y emploie de 1826 à 1831, date de l’inauguration officielle. Elle gère l’établissement pendant plus d’un siècle, puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle le transmet à la Ville de Troyes.
Nuit européenne des musées
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Rencontrez un expert digital pour votre entreprise avec Perspectives Numériques 10 Troyes 6 mai 2026
- Permanence Conseil en gestion d’entreprise Troyes 6 mai 2026
- Conférence publique Notre-Dame-des-Trévois Troyes 6 mai 2026
- THE STAN BENETT WORLD TOUR LE TROYES FOIS PLUS Troyes 7 mai 2026
- Guid’Asso Atelier Gérer ses réseaux sociaux, Facebook & Instagram Troyes 7 mai 2026