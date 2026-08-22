Cartes et documents anciens pour l’histoire de la Barousse Maison des sources Mauléon-Barousse

Informations pratiques

Mauléon-Barousse

Cartes et documents anciens pour l’histoire de la Barousse

Maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À partir d’une grande richesse documentaire (de cartes et d’extraits de documents historiques), M. Jean-Marc Chaduc de la Société des Etudes du Comminges et de l’Académie Julien Sacaze de Luchon, nous parlera de tous les évènements qui ont marqué l’histoire de la Barousse depuis le temps des Romains jusqu’à la Révolution.

Une présentation de divers documents anciens avec des explications immersives qui permettent de mieux comprendre l’histoire de la vallée du point de vue des populations locales.

.

Maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drawing on a wealth of source material (including maps and excerpts from historical documents), Mr. Jean-Marc Chaduc of the Société des Études du Comminges and the Académie Julien Sacaze in Luchon, will discuss all the events that have shaped the history of the Barousse region from Roman times through the Revolution.

A presentation of various historical documents, accompanied by engaging explanations that provide a deeper understanding of the valley’s history from the perspective of the local people.

L’événement Cartes et documents anciens pour l’histoire de la Barousse Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-08-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65