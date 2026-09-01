Cascadeurs Monster Show ! Martigues
samedi 12 septembre 2026 · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Cascadeurs Monster Show !
Samedi 12 septembre 2026 de 16h à 17h30.
Dimanche 13 septembre 2026 de 16h à 17h30.
Mercredi 16 septembre 2026 de 16h à 17h30.
Samedi 19 septembre 2026 de 16h à 17h30.
Dimanche 20 septembre 2026 de 16h à 17h30. Avenue Félix ZIEM Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13 2026-09-16 2026-09-19 2026-09-20
Spectacle de cascadeurs à Martigues.Familles
Cascadeurs véhicules burlesques. .
Avenue Félix ZIEM Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 23 25 62 ledeudeucheshow@gmail.com
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English :
Stunt show in Martigues.
L’événement Cascadeurs Monster Show ! Martigues a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
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