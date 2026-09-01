Informations pratiques

Martigues

Cascadeurs Monster Show !

Samedi 12 septembre 2026 de 16h à 17h30.

Dimanche 13 septembre 2026 de 16h à 17h30.

Mercredi 16 septembre 2026 de 16h à 17h30.

Samedi 19 septembre 2026 de 16h à 17h30.

Dimanche 20 septembre 2026 de 16h à 17h30. Avenue Félix ZIEM Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13 2026-09-16 2026-09-19 2026-09-20

Spectacle de cascadeurs à Martigues.Familles

Cascadeurs véhicules burlesques. .

Avenue Félix ZIEM Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 23 25 62 ledeudeucheshow@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stunt show in Martigues.

L’événement Cascadeurs Monster Show ! Martigues a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues