Prendre en main Windows 11, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
vendredi 11 septembre 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues
Informations pratiques
Prendre en main Windows 11 Vendredi 11 septembre, 10h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00
Présentation
Séance unique
Découverte de l’interface, gestion des fichiers et dossiers et bases de l’utilisation quotidienne du système.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. WEB recherches
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