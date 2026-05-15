Visite rétro les années 1980 Ferrières Martigues
jeudi 10 septembre 2026 · Ferrières · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Visite rétro les années 1980
Jeudi 10 septembre 2026 de 14h à 16h.
Jeudi 8 octobre 2026 de 14h à 16h. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-10-08 16:00:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-10-08
Parcours urbain à deux voix en partenariat avec le service Art, Histoire, Archéologie et Archives.
En 1982, Ernest Pignon-Ernest investit Martigues avec une série de collages disséminés dans la ville. Intégrées au quotidien des habitants, ses œuvres dialoguent avec le territoire. Ce parcours à deux voix vous invite à voyager entre passé et présent, sur les traces de l’artiste dans le Martigues des années 1980. .
Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr
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English :
A two-voice urban tour in partnership with the Art, History, Archaeology, and Archives Department.
L’événement Visite rétro les années 1980 Martigues a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Martigues
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