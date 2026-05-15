Visite rétro les années 1980 Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Visite rétro les années 1980

Jeudi 10 septembre 2026 de 14h à 16h.

Jeudi 8 octobre 2026 de 14h à 16h. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 14:00:00

fin : 2026-10-08 16:00:00

Date(s) :

2026-09-10 2026-10-08

Parcours urbain à deux voix en partenariat avec le service Art, Histoire, Archéologie et Archives.

En 1982, Ernest Pignon-Ernest investit Martigues avec une série de collages disséminés dans la ville. Intégrées au quotidien des habitants, ses œuvres dialoguent avec le territoire. Ce parcours à deux voix vous invite à voyager entre passé et présent, sur les traces de l’artiste dans le Martigues des années 1980. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A two-voice urban tour in partnership with the Art, History, Archaeology, and Archives Department.

L’événement Visite rétro les années 1980 Martigues a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Martigues