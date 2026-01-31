Casino Barrière Dinard Tout va très bien Laurent Ournac et Arthur Jugnot Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Casino Barrière Dinard Tout va très bien Laurent Ournac et Arthur Jugnot

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

2026-05-23 20:30:00

2026-05-23

L’histoire hilarante de 3 frères qui auraient mieux fait de ne pas se retrouver ce jour-là !

Tom et sa femme sont prêt à recevoir la directrice de l’Agence National Anglaise d’Adoption. Ils vont enfin réaliser leur rêve et adopter un bébé. C’était sans compter sur la présence des deux frères de Tom, d’un policier trop présent, de deux réfugiés clandestins et d’un passeur russe…

La dernière création à mourir de rire du roi du boulevard anglais RAY COONEY et de son fils. Une comédie inédite en France !

Une mise en scène d’Arthur JUGNOT

Avec Laurent OURNAC, Arthur JUGNOT, Zoé BIDAUD, Michel CREMADES, Gaelle GAUTHIER, Lydie MULLER, Sebastien PIERRE, Manu RUI SILVA

samedi 23 mai 2026

Salle Stephan Bouttet

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

