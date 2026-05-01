CASINO DES VINS Juvignac
CASINO DES VINS Juvignac jeudi 21 mai 2026.
Juvignac
CASINO DES VINS
Route de Laverune Juvignac Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
En collaboration avec l’Association des Pros de Lavérune, nous organisons une soirée Casino des Vins à partir de 19h, sur réservation.
En collaboration avec l’Association des Pros de Lavérune, nous organisons une soirée Casino des Vins à partir de 19h, sur réservation.
Au programme l’intervention de Raisin d’Être, qui animera un casino des sens autour du vin pour en apprendre davantage de manière ludique et conviviale. Une offre de restauration (grillades et brasucade) ainsi qu’un bar seront également proposés sur place. .
Route de Laverune Juvignac 34990 Hérault Occitanie
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English :
In collaboration with the Association des Pros de Lavérune, we’re organizing a Casino des Vins evening starting at 7pm, reservations required.
L’événement CASINO DES VINS Juvignac a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT MONTPELLIER