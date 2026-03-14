FESTIVAL MAMA AFRICA !

Avenue des Hauts de Fontcaude Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Gratuit, festif et engagé, Mama Africa met à l’honneur les cultures africaines sous toutes leurs formes.

Rendez-vous incontournable sur le territoire métropolitain, l’événement proposera cette année encore musique live, danses, expositions, ateliers, gastronomie et rencontres culturelles.

Gratuit, festif et engagé, Mama Africa met à l’honneur les cultures africaines sous toutes leurs formes.

Rendez-vous incontournable sur le territoire métropolitain, l’événement proposera cette année encore musique live, danses, expositions, ateliers, gastronomie et rencontres culturelles.

À l’ombre sous les arbres du parc des Thermes, déambulez le long des stands d’un afro-market plein de couleurs et prenez le temps d’une pause musicale au fil d’une programmation enthousiasmante de concerts en plein air

À travers cette initiative, Mama Sound défend des valeurs d’ouverture et de solidarité, notamment avec la présence des ONG Sea Shepherd et SOS Méditerranée.

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai

Parc des Thermes

Soirée d’ouverture le vendredi à partir de 18h Ouverture de midi à minuit le samedi et le dimanche

Tout public

Entrée libre, plus d’infos sur info@mamasound.fr .

Avenue des Hauts de Fontcaude Juvignac 34990 Hérault Occitanie info@mamasound.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL MAMA AFRICA !

Free, festive and committed, Mama Africa celebrates African cultures in all their forms.

A not-to-be-missed event in metropolitan France, this year it will once again feature live music, dance, exhibitions, workshops, gastronomy and cultural encounters.

L’événement FESTIVAL MAMA AFRICA ! Juvignac a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT MONTPELLIER