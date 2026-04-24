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CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE ANTARES – LE MANS Le Mans

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE ANTARES – LE MANS Le Mans

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE ANTARES – LE MANS Le Mans mercredi 13 janvier 2027.

Lieu : ANTARES - LE MANS

Adresse : 2 AVENUE ANTARES

Ville : 72000 Le Mans

Département : 72

Début : mercredi 13 janvier 2027

Fin : mercredi 13 janvier 2027

Heure de début : 20:00

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE Début : 2027-01-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ANTARES – LE MANS 2 AVENUE ANTARES 72000 Le Mans 72

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