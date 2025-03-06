CASSE-NOISETTE BALLET ET ORCHESTRE Montpellier

CASSE-NOISETTE BALLET ET ORCHESTRE

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Découvrez Casse-Noisette Le Ballet et Orchestre Classique

En tournée durant la saison 2025-2026

Revivez la magie de Noël avec Casse-Noisette , le célèbre ballet sur la musique de Tchaïkovski et d’après le libretto de Marius Petipa (récit d’E. Hoffmann).

Cette production originale de Franceconcert est l’événement incontournable des fêtes de fin d’année 2025 et 2026.

Dans cette merveilleuse histoire, suivez Clara qui reçoit un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Une nuit, ce jouet prend vie et mène une bataille contre les souris malveillantes qui envahissent la maison. Effrayée, mais courageuse, Clara rejoint le combat et, grâce à sa bravoure, voit le casse-noisette se transformer en prince charmant. Ensemble, ils sont transportés dans un royaume féerique.

Le ballet composé en deux actes, a été présenté pour la première fois en décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, il reste l’un des ballets les plus joués au monde, grâce à sa musique envoûtante et à ses chorégraphies magiques.

Un spectacle qui émerveillera les petits et fascinera les grands ! .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 61 67 61

English :

Discover The Nutcracker : Ballet and Classical Orchestra

On tour during the 2025-2026 season

Relive the magic of Christmas with The Nutcracker , the famous ballet with music by Tchaikovsky and libretto by Marius Petipa (story by E. Hoffmann).

German :

Entdecken Sie Der Nussknacker : Das klassische Ballett und Orchester

Auf Tournee in der Saison 2025-2026

Erleben Sie den Zauber der Weihnacht mit Der Nussknacker , dem berühmten Ballett mit der Musik von Tschaikowsky und nach dem Libretto von Marius Petipa (Erzählung von E. Hoffmann).

Italiano :

Scoprire Lo Schiaccianoci : il balletto e l’orchestra classica

In tournée nella stagione 2025-2026

Rivivete la magia del Natale con Lo Schiaccianoci , il celebre balletto con musiche di Čajkovskij e libretto di Marius Petipa (storia di E. Hoffmann).

Espanol :

Descubra El Cascanueces : el ballet y la orquesta clásica

En gira durante la temporada 2025-2026

Reviva la magia de la Navidad con El Cascanueces , el famoso ballet con música de Chaikovski y libreto de Marius Petipa (historia de E. Hoffmann).

L’événement CASSE-NOISETTE BALLET ET ORCHESTRE Montpellier a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT MONTPELLIER