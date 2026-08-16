Casse-Noisette Le Forum Le Mans

dimanche 5 décembre 2027 · Le Forum · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Casse-Noisette

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-12-05

fin : 2027-12-05

Date(s) :

2027-12-05

Retrouvez Casse-Noistte au Forum !

Bientôt en vente.

RDV le 5 décembre 2027 .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Come see *The Nutcracker* at the Forum!

L’événement Casse-Noisette Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans