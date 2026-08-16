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AGENDA · Le Mans

Casse-Noisette Le Forum Le Mans

dimanche 5 décembre 2027 · Le Forum · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 5 décembre 2027
Fin
dimanche 5 décembre 2027
Lieu
Le Forum
Adresse
1 Avenue du Parc des Expositions
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Casse-Noisette

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-12-05
fin : 2027-12-05

Date(s) :
2027-12-05

Retrouvez Casse-Noistte au Forum !
Bientôt en vente.

RDV le 5 décembre 2027   .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Come see *The Nutcracker* at the Forum!

L’événement Casse-Noisette Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans

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