AGENDA · Le Mans
Casse-Noisette Le Forum Le Mans
dimanche 5 décembre 2027 · Le Forum · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Casse-Noisette
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-12-05
fin : 2027-12-05
Date(s) :
2027-12-05
Retrouvez Casse-Noistte au Forum !
Bientôt en vente.
RDV le 5 décembre 2027 .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Come see *The Nutcracker* at the Forum!
L’événement Casse-Noisette Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans
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