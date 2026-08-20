Casse-Noisette (The Royal Ballet), LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Casse-Noisette (The Royal Ballet) Mardi 1 décembre, 20h15 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T20:15:00+01:00 – 2026-12-01T22:35:00+01:00

Fin : 2026-12-01T20:15:00+01:00 – 2026-12-01T22:35:00+01:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=LBRUO »}]

Cinéballet – Le magicien Monsieur Drosselmeyer doit porter secours à son neveu Hans-Peter qui a été transformé en casse-noisette. Pour avoir une chance de le sauver, le Casse-Noisette doit vaincre …