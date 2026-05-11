Casse-tête de l’IA Générative à la Galerie du Zéro Dechet Galerie du Zéro Déchet Nantes
Casse-tête de l’IA Générative à la Galerie du Zéro Dechet Galerie du Zéro Déchet Nantes lundi 18 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-18 18:30 – 20:30
Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription : https://my.weezevent.com/le-casse-tete-de-lia-generative-2h-3 Tout public
En 2h, découvrez les principes, enjeux, limites de l’IA Generative. Un atelier pour comprendre de manière ludique et collaborative le fonctionnement de l’Intelligence Artificielle Générative (IA Gen), ses risques et les bonnes pratiques à mettre en place au sein de l’organisation. Là où une liste de recommandations risque d’être peu consultée, le Casse-tête de l’IA transforme ces contenus en une expérience active et engageante. Cette séance proposera une exploration à la fois pratique, critique et collaborative des technologies d’intelligence artificielle générative, aujourd’hui au cœur des transformations numériques et des usages professionnels. Atelier imaginé par l’Université de Genève et propulsé par le Swiss Institute for Sustainable IT (ISIT-CH) et l’initiative IT4Future, Animé par Franck Pramotton, expert Numérique auprès du Shift Project Tout public à partir de 16 ans Atelier proposé par la Fresque du Numérique
Galerie du Zéro Déchet Centre-ville Nantes 44000
0608305596 https://my.weezevent.com/le-casse-tete-de-lia-generative-2h-3
Afficher la carte du lieu Galerie du Zéro Déchet et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- « Pedro Almodóvar , des douleurs, des couleurs et toujours le besoin de filmer… » – Conférence par Pilar MARTINEZ-VASSEUR, Amphi A, bâtiment Bias 2,, Nantes 11 mai 2026
- Vente à la ferme des Dervallières, Ferme des dervallières, Nantes 11 mai 2026
- Visite théâtralisée du cimetière de la Bouteillerie : « L’histoire de Nantaises oubliées », Cimetière Bouteillerie, Nantes 11 mai 2026
- RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES !, Archives de Nantes, Nantes 11 mai 2026
- Rumba, Mémoire et Résilience Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes 12 mai 2026