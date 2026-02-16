Cassis Comedy Festival JESSÉ, Message personnel Oustau Calendal Cassis
samedi 21 novembre 2026 · Oustau Calendal · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Cassis Comedy Festival JESSÉ, Message personnel
Samedi 21 novembre 2026 à partir de 20h30. Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Samedi 21 novembre à 20h30, la Ville de Cassis vous propose, à l’occasion du Cassis Comedy Festival, le spectacle de Jessé à l’Oustau Calendal, Centre de Congrès situé sur le port de Cassis.
JESSÉ Message personnel
Avec une si belle affiche, on n’a pas osé faire un mauvais spectacle.
On aurait pu écrire plein de choses, esquisser des phrases toutes faites et vanter sa plume.
On aurait pu dire petit-fils de paysans , premiers amours , géniteur inconnu , ou regards en biais dans les pissotières .
On aurait pu.
On aurait pu dire honnêteté, transparence, vérité , mais à l’oreille ça piquait un peu.
Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n’hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel.
Informations pratiques
Tarif 25 € par personne (à partir de 14 ans)
Places assises non numérotées.
Durée 1h20 .
Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday, November 21, at 8:30 p.m., the City of Cassis invites you to Jessé’s show at the Oustau Calendal, the convention center located on the Cassis harbor, as part of the Cassis Comedy Festival.
L’événement Cassis Comedy Festival JESSÉ, Message personnel Cassis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Cassis
À voir aussi à Cassis (Bouches-du-Rhône)
- Stage d’échecs au Centre Culturel 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis 6 juillet 2026
- Visite Découverte de Cassis en Allemand Quai des Moulins Cassis 8 juillet 2026
- Rooftop Cassis DJ Notre Dame Soirée house techno Cassis 10 juillet 2026
- Jazz sur le toit à Cassis 19ème édition Oustau Calendal Cassis 12 juillet 2026
- Jazz sur le toit à Cassis 18ème édition 1ère soirée Oustau Calendal Cassis 12 juillet 2026