Cassis Comedy Festival JESSÉ, Message personnel Oustau Calendal Cassis

Informations pratiques

Cassis

Cassis Comedy Festival JESSÉ, Message personnel

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 20h30. Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Samedi 21 novembre à 20h30, la Ville de Cassis vous propose, à l’occasion du Cassis Comedy Festival, le spectacle de Jessé à l’Oustau Calendal, Centre de Congrès situé sur le port de Cassis.

JESSÉ Message personnel



Avec une si belle affiche, on n’a pas osé faire un mauvais spectacle.

On aurait pu écrire plein de choses, esquisser des phrases toutes faites et vanter sa plume.

On aurait pu dire petit-fils de paysans , premiers amours , géniteur inconnu , ou regards en biais dans les pissotières .

On aurait pu.

On aurait pu dire honnêteté, transparence, vérité , mais à l’oreille ça piquait un peu.

Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n’hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel.



Informations pratiques

Tarif 25 € par personne (à partir de 14 ans)

Places assises non numérotées.

Durée 1h20 .

Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On Saturday, November 21, at 8:30 p.m., the City of Cassis invites you to Jessé’s show at the Oustau Calendal, the convention center located on the Cassis harbor, as part of the Cassis Comedy Festival.

L’événement Cassis Comedy Festival JESSÉ, Message personnel Cassis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Cassis