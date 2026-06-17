Cassis Comedy Festival Morgane Cadignan, La nuit je mens Oustau Calendal Cassis

Cassis

Cassis Comedy Festival Morgane Cadignan, La nuit je mens

Vendredi 20 novembre 2026 à partir de 20h30. Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Vendredi 20 novembre à 20h30, la Ville de Cassis vous propose, à l’occasion du Cassis Comedy Festival, le spectacle de Morgane Cadignan à l’Oustau Calendal, Centre de Congrès situé sur le port de Cassis.

MORGANE CADIGNAN LA NUIT JE MENS

COLLABORATION ARTISTIQUE CLIO GARCIA



S’arranger avec la réalité, déformer les faits, omettre les détails, on le fait tous.

Mais est-ce vraiment grave ?

Dans ce nouveau spectacle brillant et salvateur, la stand-uppeuse, chroniqueuse et philanthrope Morgane Cadignan (qui d’ailleurs écrit ce pitch) questionne la place du mensonge dans nos vies.



Informations pratiques

Tarif 25 € par personne (à partir de 14 ans)

Places assises non numérotées.

Durée 1h15 .

Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On Friday, November 20, at 8:30 p.m., as part of the Cassis Comedy Festival, the City of Cassis invites you to a performance by Morgane Cadignan at the Oustau Calendal, a convention center located on the Cassis harbor.

L’événement Cassis Comedy Festival Morgane Cadignan, La nuit je mens Cassis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Cassis