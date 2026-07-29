CASTANYADA ATELIER CRÉATIF Place de la République Saint-Cyprien
jeudi 15 octobre 2026 · Place de la République · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
CASTANYADA ATELIER CRÉATIF
Place de la République 24 Rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Jeudi 15 octobre de 18h à 19h15 > Venez participer à un atelier créatif où la nature devient ton terrain de jeu. À l’aide de pommes de pin, feuilles, brindilles, glands et autres trésors récoltés dans la nature, réalise un animal unique et plein de …
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Place de la République 24 Rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Thursday, October 15, from 6:00 p.m. to 7:15 p.m. > Come join us for a creative workshop where nature becomes your playground. Using pinecones, leaves, twigs, acorns, and other treasures gathered from nature, create a unique animal full of…
L’événement CASTANYADA ATELIER CRÉATIF Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT66
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