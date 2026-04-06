Castor Cup 2026 Promenade des Alliés Dinard

Dinard

Castor Cup 2026

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-11

L’édition 2026 de la Castor Cup aura lieu les 11, 12, et 13 juillet sur la magnifique plage de l’Ecluse à Dinard

Ces 3 jours de sport et de fête verront s’affronter des équipes composées de 3 partenaires avec plusieurs compétitions prévues (cf programme des 3 journées). Que vous soyez volleyeur accompli ou amateur de pâté de sable à tendance y’a pas des mecs qui voudraient faire un volley avec moi ? , vous êtes tous bienvenus pendant ces 3 jours.

Toute l’équipe de l’organisation sera là durant ces 72 heures de folie pour vous accompagner, vous aider, vous guider et s’amuser avec vous !

Programme

– Tournoi 3×3 masculin Samedi et dimanche

– Tournoi 3×3 féminin Samedi et dimanche

– Tournoi 3×3 jeunes Dimanche

– Tournoi 3×3 vétérans Dimanche

– Tournoi 3×3 open mixte Lundi

Inscription en ligne à partir du 1er mai 2026 https://www.castorcup.com/fr/ .

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Castor Cup 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-04-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme