Informations pratiques

Ségur-le-Château

Castrum de Ségur Naturation, ensauvagement

8 Rue Pertinax Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Cyril Delage, naturaliste autodidacte qui participe à la collecte de données sur le monde des rivières pour diverses associations de protection de l’environnement, aborde la naturation et l’ensauvagement. La morphologie des cours d’eau est très révélatrice de l’impact humain sur l’environnement. Que nous soyons sportifs, agriculteurs, industriels ou écologistes, nous avons tous une vision coloniale de la nature que nous cherchons à imposer au monde sauvage sous couvert de rationalité. Si les théories scientifiques sont indispensables à la (re)naturation, elles sont inutiles à l’ensauvagement. C’est un monde affranchi, comme nous quand, enfants, nous avons appris à parler sans idée de la grammaire. .

8 Rue Pertinax Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 39 92 contact@chateaudesegur.fr

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English : Castrum de Ségur Naturation, ensauvagement

L’événement Castrum de Ségur Naturation, ensauvagement Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Pays de Saint-Yrieix