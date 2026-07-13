Castrum de Ségur Naturation, ensauvagement Ségur-le-Château
mercredi 5 août 2026 · Ségur-le-Château
Informations pratiques
Ségur-le-Château
Castrum de Ségur Naturation, ensauvagement
8 Rue Pertinax Ségur-le-Château Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Cyril Delage, naturaliste autodidacte qui participe à la collecte de données sur le monde des rivières pour diverses associations de protection de l’environnement, aborde la naturation et l’ensauvagement. La morphologie des cours d’eau est très révélatrice de l’impact humain sur l’environnement. Que nous soyons sportifs, agriculteurs, industriels ou écologistes, nous avons tous une vision coloniale de la nature que nous cherchons à imposer au monde sauvage sous couvert de rationalité. Si les théories scientifiques sont indispensables à la (re)naturation, elles sont inutiles à l’ensauvagement. C’est un monde affranchi, comme nous quand, enfants, nous avons appris à parler sans idée de la grammaire. .
8 Rue Pertinax Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 39 92 contact@chateaudesegur.fr
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English : Castrum de Ségur Naturation, ensauvagement
L’événement Castrum de Ségur Naturation, ensauvagement Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Pays de Saint-Yrieix
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