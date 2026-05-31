-Blind Test Live-, La Ruelle, Ségur-le-Château
-Blind Test Live-, La Ruelle, Ségur-le-Château samedi 1 août 2026.
-Blind Test Live- Samedi 1 août, 21h00 La Ruelle Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T21:00:00+02:00 – 2026-08-01T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T21:00:00+02:00 – 2026-08-01T23:00:00+02:00
L’asso La Bougeotte vous donne à nouveau rendez-vous à La Ruelle pour une soirée ⭐️ BLIND TEST LIVE ⭐️
〰️ QU’EST CE QUE C’EST DITES-Y ? 〰️
Notre maestro 2.2 aux doigts de fée vient avec ses claviers et autres boites à rythme jouer de quoi stimuler vos oreilles et votre mémoire ! Objectif fun et récompense tout en mignonnerie pour la meilleure équipe !
〰️ COMMENT ÇA SE PASSE ? 〰️
✨ Équipes de 4 personnes max
✨ Grilles de réponses et stylos fournis
✨ 30 morceaux (avec une petite pause à mi chemin)
✨ Des lots pour les 3 meilleures équipes
️ Petite restauration à partir de 19h
Ouverture des portes 18h
Début du blind test 21h
☎️N’hésitez pas à nous appeler pour réserver votre table
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
L’asso La Bougeotte vous donne à nouveau rendez-vous à La Ruelle blindtest musique
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