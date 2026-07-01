– Cours d’anglais pour les enfants -, La Ruelle, Ségur-le-Château

Informations pratiques

– Cours d’anglais pour les enfants – Dimanche 19 juillet, 16h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T16:30:00+02:00

Rendez-vous avec Lynda un dimanche après-midi par mois pour apprendre l’anglais en s’amusant.

inscriptions : lesamisdalienor@gmail.com

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« link »: « mailto:lesamisdalienor@gmail.com »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Avec l’association Les Amis D’Aliénor cours d’anglais