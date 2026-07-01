– Soirée chauves-souris -, La Ruelle, Ségur-le-Château
vendredi 10 juillet 2026 · La Ruelle · Ségur-le-Château
Informations pratiques
– Soirée chauves-souris – Vendredi 10 juillet, 20h00 La Ruelle Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Partons à la découverte des chauves-souris, ces animaux protégés de nos villages et nos vieux bâtiments…
Au programme : une présentation pour mieux les connaître, suivie d’une balade crépusculaire dans le village avec des détecteurs à ultrasons puis une projection sur le Grand Rhinolophe, une espèce commune de nos régions !
Entrée gratuite
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Avec l’association GMHL gmhl chauves-souris
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