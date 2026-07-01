– Club Lecture -, La Ruelle, Ségur-le-Château
dimanche 5 juillet 2026 · La Ruelle · Ségur-le-Château
Informations pratiques
– Club Lecture – Dimanche 5 juillet, 15h00 La Ruelle Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Un petit groupe d’habitant.e.s de Ségur a lancé un rendez-vous mensuel pour se partager coups de coeur et recommandations de lecture.
N’hésitez pas à nous rejoindre, que vous soyez déjà un.e lecteur.ice assidu.e ou que vous ayez simplement envie de vous remettre à la lecture :)
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Spécial voyage Club lecture
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