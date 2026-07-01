AGENDA · Ségur-le-Château
– Soirée jeux de société -, La Ruelle, Ségur-le-Château
vendredi 17 juillet 2026 · La Ruelle · Ségur-le-Château
Informations pratiques
– Soirée jeux de société – Vendredi 17 juillet, 20h00 La Ruelle Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
Stratège en herbe ou joueur·se confirmé·e, des tables pour tous les niveaux vous attendent, et on vous expliquera les règles si besoin !
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Avec Fred jeux
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