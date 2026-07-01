– Cours de français -, La Ruelle, Ségur-le-Château

Informations pratiques

– Cours de français – Jeudi 9 juillet, 10h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Chaque jeudi, l’association Les Amis d’Aliénor vous donne rendez-vous à La Ruelle pour apprendre le français.

Inscription par e-mail : lesamisdalienor@gmail.com

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Every Thursday, the Les Amis d’Aliénor association welcomes you to La Ruelle to learn French.

Registration by email: lesamisdalienor@gmail.com

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« link »: « mailto:lesamisdalienor@gmail.com »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Avec l’association Les Amis D’Aliénor cours de français