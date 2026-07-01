– Vendredi Soir Accordéon -, La Ruelle, Ségur-le-Château

Informations pratiques

– Vendredi Soir Accordéon – Vendredi 3 juillet, 21h00 La Ruelle Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Vendredi Soir Accordéon en direct de notre jardin !

Le temps d’une soirée, le jardin de La Ruelle accueillera l’émission « Vendredi Soir Accordéon » de Radio PAC, une radio associative de proximité bien connue en Limousin son attachement au territoire et sa mise en valeur de la musique populaire. L’émission met à l’honneur l’accordéon, le musette, les bals et les artistes qui font vivre cette tradition.

Venez assister au direct, rencontrer l’équipe de Radio PAC et passer une agréable soirée au rythme de l’accordéon !

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Avec Radio PAC accordéon radio pac