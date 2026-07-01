– Après-midi jeux de société -, La Ruelle, Ségur-le-Château

Informations pratiques

– Après-midi jeux de société – Dimanche 5 juillet, 15h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Stratège en herbe ou joueur·se confirmé·e, des tables pour tous les niveaux vous attendent, et on vous expliquera les règles si besoin !

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Avec Fred jeux