– DRAG SHOW: MYTHES & LEGENDES -, La Ruelle, Ségur-le-Château
dimanche 26 juillet 2026 · La Ruelle · Ségur-le-Château
Informations pratiques
– DRAG SHOW: MYTHES & LEGENDES – Dimanche 26 juillet, 21h00 La Ruelle Corrèze
prix libre à partir de 7€ – 12€ conseillé
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T21:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T21:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:00:00+02:00
Après le succès flamboyant de leur dernier passage à la ruelle , notre collectif DRAG préféré BLASTED fait son grand retour !
« Non ce n’est pas une réminiscence traumatique de votre oral d’espagnol au bac (on vous sait les 1996-2000) que la Blasted vous propose mais bien un drag show LÉ-GEN-DAIRE entre les écailles frémissantes d’une Vouivre furieuse! Le jardin de La Ruelle sera le théâtre de lipsynch battles entre faes et dragons, entre gnomes et Soucougnans!
La canicule estivale brillera moins fort que ces créatures magiques sorties des tréfonds des rivières, des montagnes et des volcans pour vous offrir une nuit magique parfois drôle, parfois inquiétante, mais toujours fantastique ! »
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
avec le collectif Blasted:
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