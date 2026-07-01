Visite Ségur Intime Place du champs-de-foire Ségur-le-Château

Informations pratiques

Ségur-le-Château

Visite Ségur Intime

Place du champs-de-foire Bureau d’information Touristique Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Elise Chagot, auteure de Ségur Intime , vous convie à un véritable voyage à travers le temps et l’histoire de ce charmant village corrézien. Au fil de récits captivants et de destins singuliers, elle fera revivre les demeures des XVe et XVIe siècles, les grands moments qui ont marqué la cité, ainsi que les métamorphoses qui ont façonné son identité. La visite se conclura par une séance de dédicace, pour prolonger ce moment privilégié d’échanges. .

Place du champs-de-foire Bureau d’information Touristique Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

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English : Visite Ségur Intime

L’événement Visite Ségur Intime Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pays de Saint-Yrieix