Cata + Arès
Cata + Arès samedi 11 juillet 2026.
Arès
Cata +
Club nautique Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez profiter d’une journée estivale placée sous le signe de la convivialité La fête du club nautique d’Arès !
Au programme animations, découverte des activités nautiques et baptêmes sur l’eau pour petits et grands tous deux sur inscription en prenant les billets au club directement dés 10h.
Rejoignez-nous à partir de 10h pour célébrer l’été et vivre une expérience nautique inoubliable !
La fête du club d’Arès vous propose de nombreuses animations, des concerts et un feu d’artifice.
Tout public Gratuit.
Inscription sur place le jour même à partir de 10h.
Lieu club nautique d’Arès .
Club nautique Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 05 37
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English : Cata +
L’événement Cata + Arès a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Arès
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