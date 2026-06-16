Arès

Cata +

Club nautique Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez profiter d’une journée estivale placée sous le signe de la convivialité La fête du club nautique d’Arès !

Au programme animations, découverte des activités nautiques et baptêmes sur l’eau pour petits et grands tous deux sur inscription en prenant les billets au club directement dés 10h.

Rejoignez-nous à partir de 10h pour célébrer l’été et vivre une expérience nautique inoubliable !

La fête du club d’Arès vous propose de nombreuses animations, des concerts et un feu d’artifice.

Tout public Gratuit.

Inscription sur place le jour même à partir de 10h.

Lieu club nautique d’Arès .

Club nautique Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 05 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cata +

L’événement Cata + Arès a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Arès