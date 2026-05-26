Partir en livre création de manga Arès
Partir en livre création de manga Arès mercredi 1 juillet 2026.
Arès
Partir en livre création de manga
3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-01 16:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Réalisez votre propre planche de manga avec l’artiste Pauline Amélie Pop’s.
Un apprentissage des bases, des volumes, des styles et des émotions pour finir dans des cases.
Pour les enfants de 9 à 14 ans Gratuit.
Inscription obligatoire.
Lieu médiathèque. .
3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Partir en livre création de manga Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
À voir aussi à Arès (Gironde)
- Les Floralies Place Weiss Arès 30 mai 2026
- Les ateliers théâtre d’Arès font leur show ! Arès 30 mai 2026
- Semaine du Street Art Rencontre à ciel ouvert mur du stade Christian Raymond Arès 1 juin 2026
- Exposition de L4$K4R+ Salle des expositions Arès 1 juin 2026
- Tournoi de Bridge Village des Association, salle n°2 Arès 1 juin 2026