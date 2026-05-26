Arès

Partir en livre création de manga

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Réalisez votre propre planche de manga avec l’artiste Pauline Amélie Pop’s.

Un apprentissage des bases, des volumes, des styles et des émotions pour finir dans des cases.

Pour les enfants de 9 à 14 ans Gratuit.

Inscription obligatoire.

Lieu médiathèque. .

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

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English :

L’événement Partir en livre création de manga Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès