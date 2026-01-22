Catch d’Impro- Compagnie la Clef Veigné

Catch d’Impro- Compagnie la Clef

Catch-d’Impro

Vendredi 03 Avril 2026 à 19h00

Spectacle phare de la Compagnie la Clef, Catch d’impro réunit toute la magie de l’impro vous ne verrez jamais deux fois le même spectacle. Mais on peut vous garantir que vous passerez toujours une bonne soirée.

Rue du Poitou Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36 compagnie.laclef@gmail.com

English :

Catch-d’Impro

Friday, April 03, 2026 at 7:00 PM

Compagnie la Clef’s flagship show, Catch d’impro brings together all the magic of improv: you’ll never see the same show twice. But we can guarantee you’ll always have a great time.

