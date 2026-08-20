Cathédrale, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Classée monument historique depuis 1862 et propriété de l’État, la cathédrale fait l’objet, depuis 2025, d’un vaste chantier de restauration piloté par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet ambitieux vise à rénover ses couvertures, renforcer la sécurité incendie et préserver durablement ce patrimoine emblématique, tout en lui permettant de rester ouvert au public. La phase 1, actuellement en cours, consiste en la mise hors d’eau du massif occidental. Les travaux, d’une durée de 18 mois, s’achèveront au début du second semestre 2027.

Visite guidée par un guide-conférencier de la Paroisse Notre-Dame de Clermont

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473986500 https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/cathedrale-notre-dame-de-lassomption Commencée en 1248 sous l’impulsion de l’évêque Hugues de La Tour, la cathédrale Notre‑Dame‑de‑l’Assomption marque un tournant majeur dans l’architecture religieuse régionale. Son maître d’œuvre, Jean Deschamps, choisit de délaisser l’arkose traditionnelle pour utiliser la pierre de lave noire issue des coulées du puy de la Nugère, à Volvic. Ce choix confère à l’édifice son identité singulière et façonne durablement l’image de Clermont‑Ferrand et des villages environnants.

Restée inachevée pendant plus de cinq siècles, la cathédrale adopte finalement sa silhouette emblématique au XIXe siècle, grâce à l’intervention de Viollet‑le‑Duc (1814‑1879). L’architecte conçoit alors la façade harmonique et les deux flèches élancées, construites entre 1862 et 1901, qui s’élèvent aujourd’hui au-dessus de la ville.

Classée monument historique depuis 1862 et propriété de l’État, la cathédrale fait l’objet, depuis 2025, d’un vaste chantier de restauration piloté par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet vise à …

© Ville Clermont-Ferrand