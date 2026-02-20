Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers

Informations pratiques

Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Après plusieurs années de travaux, la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte rouvre ses portes aux visiteurs. Maçonneries et couvertures ont été revues, et les chapelles entièrement restaurées. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’édifice et ses particularités, notamment ses deux choeurs et son exceptionnel ensemble de vitraux contemporains.

Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte Rue du Cloitre Saint Cyr, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386364104 https://www.nevers-tourisme.com/sit/cathedrale-saint-cyr-sainte-julitte La cathédrale Saint-Cyr Sainte-Julitte présente la particularité de posséder deux chœurs, l’un roman à l’Ouest, l’autre gothique à l’Est. Le chœur roman se distingue par la crypte et le gigantesque Christ en Gloire peint sur la voute en cul-de-four de l’abside. Le chevet gothique, quant à lui, offre aux visiteurs un condensé d’histoire architecturale entre le baptistère du VIe siècle et les vitraux du XXe siècle. En effet la cathédrale offre une autre particularité, celle de posséder des vitraux contemporains. Cette initiative fait suite à la destruction en quasi totalité des verrières lors du bombardement aérien du 16 juillet 1944. En vue de la conception des vitraux le choix s’est porté sur différents peintres parmi les plus importants tel que Viallat, Alberola, Honegger et Rouan.

Après plusieurs années de travaux, la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte rouvre ses portes aux visiteurs. Maçonneries et couvertures ont été revues, et les chapelles entièrement restaurées. de ou…

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