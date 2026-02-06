Visite guidée nocturne au musée de Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Nevers

Visite guidée nocturne au musée de Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 21:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04

Chaque premier vendredi du mois, l’accès au musée est prolongé jusqu’à 21h pour les visiteurs et visiteuses du soir, et passe en gratuité totale dès 18h !

A cette occasion, profitez d’une visite guidée des collections ou de l’exposition temporaire, à partir de 18h30.

Le vendredi 5 juin, visite des 5 sens au musée Puisse tous les instants de vos jours fortunés Se compter par les fleurs dont ces lieux sont ornés ! Et vous, parlez-vous le langage des fleurs ? Venez regarder, écouter, sentir et dégustez, c’est au musée !

Le vendredi 3 juillet, remontez le temps jusqu’au Moyen-Âge et découvrez la ville à travers l’essor d’une puissance monastique Cluny. Grâce aux vestiges archéologiques, eux œuvres laissés par les moines et moniales des abbayes du réseau clunisien vous pourrez toucher du doigt un ordre qui a transformé l’Europe.

Le vendredi 7 août, l’exposition Cluny, Pour l’éternité se prolonge à l’écran avec un reportage consacré à l’abbaye de Cluny.

Pour la nocturne du 4 septembre, la cloche a sonné, il est l’heure de se rendre au chœur de l’église abbatiale pour le dernier office de la journée… Tous vos sens seront sollicités pour retracer la fabuleuse histoire de Cluny dont les moines installés à Nevers dès le 11eme siècle contribueront à transformer la ville.

Sur inscription culture.nevers.fr. .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60

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English : Visite guidée nocturne au musée de Nevers

L’événement Visite guidée nocturne au musée de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)