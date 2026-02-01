Mille éclats au musée visite guidée du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers
Mille éclats au musée visite guidée du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers samedi 20 juin 2026.
Mille éclats au musée visite guidée du musée de la Faïence et des Beaux-Arts
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:30:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-08-22 2026-09-05
De la faïence, introduite d’Italie au XVIe siècle et devenue un élément essentiel des intérieurs aux XVIIe et XVIIIe siècles, aux œuvres majeures du musée, la visite met en lumière des pièces emblématiques façonnées par le feu et révélatrices des goûts et des idées de leur époque. Guidé à travers ces trésors, le visiteur explore également la peinture et les grands courants artistiques, découvrant des œuvres marquantes qui racontent, entre mythe et réalité, la petite et la grande histoire de l’art.
RDV tous les samedis à partir du 19/04 de 15h30 à 17h. Tous publics. 10€ 5€. Sur inscription culture.nevers.fr. .
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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L’événement Mille éclats au musée visite guidée du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Nevers
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