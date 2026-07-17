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Réception au château, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

mardi 18 août 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers

Réception au château, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine)
Adresse
rue sabatier, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans (Enfants uniquement sous la responsabilité de l'animatrice) _ Rendez-vous au CIAP, voir adresse ci-dessous

Réception au château Mardi 18 août, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans (Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice) _ Rendez-vous au CIAP, voir adresse ci-dessous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00

Monseigneur Jean est de passage dans son château de Nevers, musiciens, ménestrels et conteurs égayeront le grand banquet. Viens découvrir les différents espaces du château et faire la maquette de la salle des festins.

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Atelier 6-12 ans sur inscription _ Monseigneur Jean est de passage dans son château de Nevers, musiciens, ménestrels et conteurs égayeront le grand banquet. Viens découvrir les différents espaces …

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