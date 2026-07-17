Réception au château, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers
mardi 18 août 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers
Informations pratiques
Réception au château Mardi 18 août, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre
5€ sur inscription (règlement sur place par chèque ou espèces uniquement) _ Atelier 6-12 ans (Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice) _ Rendez-vous au CIAP, voir adresse ci-dessous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00
Monseigneur Jean est de passage dans son château de Nevers, musiciens, ménestrels et conteurs égayeront le grand banquet. Viens découvrir les différents espaces du château et faire la maquette de la salle des festins.
CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Atelier 6-12 ans sur inscription _ Monseigneur Jean est de passage dans son château de Nevers, musiciens, ménestrels et conteurs égayeront le grand banquet. Viens découvrir les différents espaces …
Ville de Nevers
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