Lecture à voix haute de VerVert Square Jean-Baptiste-Thévenard Nevers

Nevers

Lecture à voix haute de VerVert

Square Jean-Baptiste-Thévenard 8 Rue des Places Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 2 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Lecture du poème de Jean-Baptiste Gresset par Jean-Louis Esclapès le samedi 8 août à 11h au Square Jean-Baptiste-Thévenard à Nevers.

Notre prochaine revue des Annales des pays nivernais sera une publication illustrée et commentée du poème de Jean-Louis Gresset, Ver-Vert. À cette occasion, nous vous invitons à découvrir cet été l’exposition collective.

Plongez dans l’univers du poème de Gresset dans la chapelle du couvent et revivez l’histoire fascinante

du perroquet, condamné pour avoir succombé aux mauvaises influences des bateliers et aux friandises

offertes par les sœurs. .

Square Jean-Baptiste-Thévenard 8 Rue des Places Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 36 13 23 mediation@camosine.fr

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English : Lecture à voix haute de VerVert

L’événement Lecture à voix haute de VerVert Nevers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers