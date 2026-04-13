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Lecture à voix haute de VerVert Square Jean-Baptiste-Thévenard Nevers

Lecture à voix haute de VerVert Square Jean-Baptiste-Thévenard Nevers samedi 8 août 2026.

Lieu : Square Jean-Baptiste-Thévenard

Adresse : 8 Rue des Places

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 2 Gratuit Gratuit

Nevers

Lecture à voix haute de VerVert

Square Jean-Baptiste-Thévenard 8 Rue des Places Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 2 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Lecture du poème de Jean-Baptiste Gresset par Jean-Louis Esclapès le samedi 8 août à 11h au Square Jean-Baptiste-Thévenard à Nevers.
Notre prochaine revue des Annales des pays nivernais sera une publication illustrée et commentée du poème de Jean-Louis Gresset, Ver-Vert. À cette occasion, nous vous invitons à découvrir cet été l’exposition collective.
Plongez dans l’univers du poème de Gresset dans la chapelle du couvent et revivez l’histoire fascinante
du perroquet, condamné pour avoir succombé aux mauvaises influences des bateliers et aux friandises
offertes par les sœurs.   .

Square Jean-Baptiste-Thévenard 8 Rue des Places Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 36 13 23  mediation@camosine.fr

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English : Lecture à voix haute de VerVert

L’événement Lecture à voix haute de VerVert Nevers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers

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