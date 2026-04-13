Lecture à voix haute de VerVert Square Jean-Baptiste-Thévenard Nevers
Lecture à voix haute de VerVert Square Jean-Baptiste-Thévenard Nevers samedi 8 août 2026.
Nevers
Lecture à voix haute de VerVert
Square Jean-Baptiste-Thévenard 8 Rue des Places Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 2 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Lecture du poème de Jean-Baptiste Gresset par Jean-Louis Esclapès le samedi 8 août à 11h au Square Jean-Baptiste-Thévenard à Nevers.
Notre prochaine revue des Annales des pays nivernais sera une publication illustrée et commentée du poème de Jean-Louis Gresset, Ver-Vert. À cette occasion, nous vous invitons à découvrir cet été l’exposition collective.
Plongez dans l’univers du poème de Gresset dans la chapelle du couvent et revivez l’histoire fascinante
du perroquet, condamné pour avoir succombé aux mauvaises influences des bateliers et aux friandises
offertes par les sœurs. .
Square Jean-Baptiste-Thévenard 8 Rue des Places Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 36 13 23 mediation@camosine.fr
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English : Lecture à voix haute de VerVert
L’événement Lecture à voix haute de VerVert Nevers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cap Grand Nevers
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